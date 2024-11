Lo ha dichiarato il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, intervenuto ad un seminario all'Università Tor Vergata di Roma

La corruzione "è un cancro che frena le imprese serie e straniere dal concorrere per gli investimenti pubblici ma riguarda anche tutti i cittadini, in quanto il costo delle tangenti ricade sulla scarsa qualità dei lavori compiuti, come mostrano le perizie giudiziarie sui cantieri della Salerno-Reggio Calabria". Lo ha detto il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone,intervenuto al seminario ‘Capitalism in the 21st century: stagnation versus growth in Europe?’, che si è tenuto alla facoltà di Economia dell’università di Tor Vergata a Roma.



"Quando si scoprì che imprenditori pagavano tangenti a 'ndrangheta e politica locale - ha spiegato ancora Cantone - si scoprì dove prendevano soldi per tangenti: risparmiavano sul cemento che mettevano sui piloni dell'autostrada. Questa considerazione ci fa venire il dubbio su tante opere pubbliche che nemmeno collaudate hanno danni irreparabili".