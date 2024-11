Sospese le prime dosi vaccinali per anziani e affetti da patologie nel reggino. È quanto trapela da fonti dell’Asp di Reggio Calabria nel giorno in cui sarebbe dovuta partire la piattaforma online di prenotazioni messa a punto da Poste Italiane. Secondo quanto si apprende il sistema non è ancora pronto e non lo sarà per diversi giorni a causa di difficoltà organizzative. Ad essere esaurite sono le dosi di Pfizer per i richiami, mentre al momento non risultano problemi per le categorie di cittadini idonei all’AstraZeneca.

«Queste dosi le abbiamo nei magazzini di stoccaggio – aveva dichiarato giorni fa, nel corso di un servizio trasmesso sulle reti Mediaset, il commissario ad acta Guido Longo – manca tuttavia l’esatta individuazione dei soggetti di vaccinare, per questo la distribuzione è andata a rilento».

Ad ammettere una falla nel sistema di comunicazione è stato anche il governatore f.f. della Calabria Nino Spirlì: «Esistono delle debolezze nelle varie Asp – ha detto – Ma la pressione mediatica sugli operatori sanitari è inutile. Non c’è da crocifiggere nessuno, ma da aiutare chi si trova in difficoltà».