Lo ha annunciato il sindaco della cittadina ai piedi del Pollino, Capitano Ultimo presto sarà cittadino onorario di Orsomarso. La notizia ha fatto subito il giro del web e i cittadini, poco più di 1200 in tutto, si sono congratulati con il primo cittadino per l'iniziativa. Ultimo, al secolo Sergio De Caprio, è stato il ribelle capo dell'unità Crimor, acronimo di criminalità organizzata, squadra della «1ª Sezione del 1º Reparto del R.O.S. - Raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei Carabinieri creata nel settembre 1992 come nucleo "da impiegare in servizio provvisorio di lunga durata"». De Caprio è noto soprattutto per aver ammanettato il capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina, durante l'arresto avvenuto il 15 gennaio del 1993. Piccola curiosità: porta lo stesso cognome del sindaco di Orsomarso, che si chiama infatti Antonio De Caprio.

L'annuncio su facebook

De Caprio, il sindaco, ha voluto subito render partecipe la cittadinanza con un lungo post su facebook. «Nell'accogliere con emozione e gioia la sua disponibilità a ricevere l'onorificenza del nostro borgo - ha scritto -, un'intera storia recente è passata dinanzi ai miei occhi inondandoli di lacrime di gioia per quello che la sua persona rappresenta: l'alto valore umano e professionale; il coraggio e la qualità investigativa mostrata nel corso delle sue tante attività; l’alto esempio di coerente fedeltà e fedeltà che ha sempre indirizzato verso lo Stato e le sue istituzioni. Per la comunità orsomarsese sarà un momento di riconoscimento assoluto di quei dettami e comportamenti che devono condurre i cittadini adulti di ogni società civile a insegnare, a loro volta, alle giovanissime generazioni, il valore del rispetto delle regole del buon vivere civile e della legalità, soprattutto attraverso esempi concreti e tangibili. Orsomarso aspetta Capitano Ultimo con gli onori che merita».