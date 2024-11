Sono state avviate sulla spiaggia di Grotticelle, a Capo Vaticano nel comune di Ricadi, le operazioni di demolizione di altri due manufatti realizzati anni addietro in maniera completamente abusiva ed in spregio alle leggi in materia ambientale e paesaggistica su una delle spiagge più suggestive e frequentate del Vibonese.

Le operazioni, eseguite alla presenza di militari della Guardia costiera della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia con la collaborazione del proprietario dell’immobile a seguito di specifica ordinanza emanata dall’amministrazione comunale di Ricadi, fanno seguito a quelle già eseguite nella stessa area nel mese di settembre. In quella occasione le autorità presenti, fra cui il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo, avevano già comunicato che l’attività di demolizione delle opere abusive non sarebbe rimasta isolata e che sarebbe proseguita.

In materia ambientale e di tutela del territorio la Procura di Vibo sta attivando una task force che lavorerà in via esclusiva al fine di accertare e reprimere tutte quelle condotte illecite perpetrate ai danni dell’ambiente, con il costante ausilio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia.