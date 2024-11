Il natante, con a bordo sette persone, ha avuto un guasto al motore

CAPO VATICANO (VV) - Un gommone con sette persone a bordo è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. Il natante ha avuto un’avaria al motore ed è andato alla deriva spingendosi in mare aperto senza che gli occupanti – quattro uomini e tre donne – potessero fare nulla per rientrare verso la costa. E’ stato il figlio di uno dei diportisti a dare l’allarme segnalando alla guardia costiera il mancato rientro dell’imbarcazione. Il gommone è stato individuato alcune miglia a largo della costa di capo Vaticano da una motovedetta. Una volta fatto rientro in porto due delle persone che erano a bordo sono state trasportate in ospedale per controlli medici dopo la lunga esposizione al sole in una giornata in cui la temperatura ha raggiunto i 35 gradi centigradi.