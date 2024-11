Come il pescatore all’ombra dell’ultimo sole, il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha atteso con pazienza sulla riva e alla fine ha pescato 100mila euro per il concertone di fine anno a Cosenza. Le cose, per la città dei bruzi non si stavano mettendo bene. Nella conferenza stampa indetta per ringraziare gli sponsor che hanno permesso di illuminare a festa la città, il primo cittadino non ha risparmiato critiche per quello che alcuni hanno definito quasi un boicottaggio. Adesso la svolta. A quanto pare sarà Mario Biondi con la sua band a salire sul palco l’ultimo dell’anno. Ma sono anche altre le ipotesi in campo.

