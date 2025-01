Il delegato al ramo: «Dati in crescita, ma serve una strategia per colmare le lacune sui pernottamenti»

Corigliano Rossano ha accolto il 2025 con entusiasmo e risultati incoraggianti per il settore turistico. Secondo l’assessore al turismo Costantino Argentino, i dati consolidati degli ultimi anni confermano una crescita costante nelle presenze turistiche e nei pernottamenti. «Chiudiamo il 2024 con 420 mila pernottamenti e circa 70 mila presenze, contro i 330 mila pernottamenti e 50 mila presenze del 2023», ha dichiarato Argentino. «Si tratta di un incremento significativo, che dimostra l’efficacia delle politiche adottate e l’impegno nel controllo e nella registrazione delle attività ricettive». Il concerto di Capodanno, uno degli eventi più attesi, ha visto una partecipazione massiccia, superando le aspettative. «È stato un momento di aggregazione e attrattività per la città, ma non possiamo pensare che un evento singolo possa risolvere le problematiche del settore alberghiero», ha aggiunto l’assessore.

Gli albergatori, però, lamentano una scarsa occupazione delle strutture ricettive, evidenziando la necessità di una programmazione più tempestiva. Argentino ha risposto alle critiche sottolineando le difficoltà di organizzare eventi di grande portata con largo anticipo, soprattutto per Capodanno. «Stiamo lavorando per migliorare la programmazione turistica e creare una destinazione unica che coinvolga tutta la Sibaritide, grazie alla collaborazione con oltre 40 comuni». La creazione di un brand territoriale è al centro delle strategie future. «Non basta il marketing, bisogna costruire un’identità forte e condivisa», ha concluso Argentino, lasciando intendere che il 2025 sarà un anno di nuove sfide e opportunità per il turismo locale.