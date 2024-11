Rapina sventata, questa mattina, all'ufficio postale di Rosalì, quartiere della periferia nord di Reggio Calabria da parte di un carabiniere fuori servizio.

Secondo quanto ricostruito dalle forze di polizia, i malviventi sono giunti di fronte all’ufficio a bordo di una Fiat Punto grigia ed hanno fatto irruzione all’interno dei locali che si trovano in una zona piuttosto isolata. Una volta dentro l’ufficio, hanno tentato di portare a termine la loro azione criminale.

Non avevano però fatto i conti con un carabiniere fuori servizio, il quale si trovava lì al momento del colpo. Il militare ha assistito alla scena e non ha perso tempo: ha intimato ai malviventi di arrendersi ed è riuscito ad arrestare uno dei rapinatori.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i carabinieri del nucleo radiomobile e quelli della locale stazione che hanno avviato le indagini per risalire all’identificazione anche del secondo rapinatore.

È toccato agli esperti della scientifica, invece, passare al setaccio l’autovettura utilizzata per l’azione criminale nonché la via che conduce all’ufficio postale, al fine di poter trovare tracce utili alle indagini. Non è escluso che anche le telecamere di video sorveglianza possano fornire un contributo determinante per l’individuazione del complice dell’uomo arrestato.

Da elogiare il coraggio e la dedizione del carabiniere intervenuto che conferma, ancora una volta, come le forze dell’ordine siano sempre in servizio a salvaguardia della sicurezza dei cittadini.