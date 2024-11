Il sindaco Franz Caruso ha inteso esprimere la sua «personale solidarietà e quella della città di Cosenza al carabiniere investito nell’esercizio del suo dovere e a tutta l’Arma che quotidianamente profonde ogni sforzo per garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto della legalità». Il primo cittadino torna così sull’episodio che stamattina si è verificato in via Romualdo Montagna. «Va fermamente condannato – aggiunge – e chi se ne è reso responsabile assicurato al più presto alla giustizia».

«Gesto di inaudita gravità e violenza»

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha preso così immediata posizione sul gravissimo episodio di cui è rimasto vittima un carabiniere dell’Arma, investito da un’autovettura alla quale aveva intimato l’alt per un controllo, mentre era nel pieno esercizio delle sue funzioni.

«Si è trattato – sottolinea il primo cittadino – di un gesto vile, di inaudita gravità e violenza che merita tutta la nostra riprovazione e il nostro sdegno. Non è pensabile che la nostra città possa diventare teatro di episodi così gravi e così violenti. Auspico, pertanto, che su quanto avvenuto sia fatta piena luce e che siano prontamente individuati i responsabili».