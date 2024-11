Si tratta di ufficiali già in servizio nella regione e in particolare a Locri, Catanzaro, Reggio, Vibo Valentia e Cosenza. Ecco chi sono

Nella caserma di Via Marafioti a Catanzaro, sede del Comando Legione Carabinieri Calabria, si è tenuta la cerimonia di consegna dei gradi a cinque colonnelli neo promossi. A consegnare il grado ai cinque tenenti colonnello - tutti già in servizio in Calabria - è stato il comandante della Legione, generale di divisione Pietro Salsano, dinnanzi a una rappresentanza di carabinieri costituita dal vice comandante, dal capo di Stato maggiore, dai comandanti provinciali e di Gruppo della regione, dagli ufficiali e dal personale dello Stato maggiore, nonché dai membri del Consiglio di base di rappresentanza.

I colonnelli neo promossi, che hanno ricevuto un’ulteriore stella a cinque punte apposta sulla spallina direttamente dal generale Salsano, sono il comandante del Gruppo di Locri, colonnello Massimo Pesa; i comandanti dei Reparti operativi di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia rispettivamente i colonnelli Roberto Di Costanzo, Antonio Merola e Alessandro Corda, nonché il capo Ufficio comando del Comando crovinciale di Cosenza, colonnello Luigi Di Santo.

Nel sottolineare l’importanza del momento e del raggiungimento del traguardo, rappresentato dal grado di colonnello, nell’esperienza professionale militare di ogni ufficiale, il generale Salsano si è complimentato con i neo promossi per l’impegno profuso in Calabria a servizio delle comunità e per il loro attaccamento all’Istituzione.