Le automobili private di alcuni carabinieri in servizio al Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, sono state danneggiate la notte scorsa. Lo rende noto il segretario generale provinciale del sindacato dei carabinieri Unarma di Cosenza Mario Cavallo. «Il gesto - afferma Cavallo in una nota - ancor più grave se si considera che le autovetture si trovavano in sosta negli stalli riservati ai militari dell'importante Reparto dell'Arma dei carabinieri, impegnato costantemente nell'azione di contrasto alla criminalità comune e organizzata che rappresenta male endemico di quell'area, costituisce evento di particolare allarme, essendo plausibile la matrice riconducibile alla contingente campagna denigratoria in atto in varie parti d'Italia verso gli appartenenti alle forze dell'ordine, anche a Corigliano evidentemente molto esposte a questo preoccupante problema a carattere nazionale».

«Mentre attendiamo l'esito delle indagini, tempestivamente avviate dallo stesso Comandante del Reparto Marco Gianluca Filippi, e dai suoi uomini diretti da Alessandro Lorenzini - conclude il sindacalista - nel condannare l'atto vandalico che ha colpito i nostri colleghi, a nome dell'associazione sindacale Unarma, esprimiamo vicinanza e solidarietà alle vittime del vile gesto, auspicando immediata identificazione degli autori, ed il ripristino delle condizioni di massima sicurezza per tutti gli operatori del nostro settore, nella convinzione che debba essere profuso in questi casi corale impegno della Magistratura e della stessa nostra Istituzione per garantire sempre la sicurezza di chi lavora per il contrasto di ogni fenomeno criminale che affligge la società. Ai colleghi giunga la nostra vicinanza, e alle persone impegnate nelle attività di verifica dei fatti il nostro sprone per l'immediata individuazione dei vili autori, nei confronti dei quali le autorità preposte ci auguriamo riservino massimo rigore».