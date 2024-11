Un incidente stradale si è verificato sulla statale 106 all'altezza di Sellia Marina nel Catanzarese. Per cause ancora in corso l'accertamento tre autovetture sono entrate in collisione. Sul posto la polizia stradale e un'ambulanza del 118 per soccorrere i feriti che non risultano in gravi condizioni di salute. Disagi si registrano alla circolazione.