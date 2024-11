Un incidente stradale si è verificatosi nella tarda serata di ieri sulla statale 106 a Stalettì nel Catanzarese. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Lancia Y ed una Seat Arosa, con a bordo tre donne che, ricevute le prime cure dal personale del 118, sono state successivamente trasferite in una struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Soverato per la messa in sicurezza delle vetture. Il transito è rimasto bloccato sulla corsia della statale interessata dal sinistro. Disagi per la viabilità.

l.c.