Tre feriti e la carambola tra due auto. Sono queste le conseguenze di un incidente stradale verificatosi questa mattina su via del Progresso a Lamezia Terme.

Per causa ancora tutta da chiarire due vetture hanno impattato ed una – la Fiat Panda – si è ribaltata: a bordo c’era il solo conducente poi affidato alle cure dei sanitari intervenuti. Sull’altra auto – una Panda di colore blu – viaggiava una coppia di anziani, anche loro curati dai sanitari.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno estratto il conducente e messo in sicurezza i luoghi e le vetture; la Polizia locale per decifrare la dinamica del sinistro ed il personale di soccorso stradale per la rimozione delle auto.