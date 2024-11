Il segretario regionale del sindacato Walter Campagna ha espresso profonda preoccupazione per l'incidente e ha formulato gli auguri di pronta guarigione al collega coinvolto

Ieri mattina, intorno alle 9.20, un grave episodio di violenza ha scosso il carcere di Catanzaro. Un sovrintendente di polizia penitenziaria in servizio è stato infatti brutalmente aggredito da un detenuto di nazionalità straniera all'interno del reparto di media sicurezza dell'istituto.

Secondo quanto si apprende, il Sovrintendente si era prontamente recato al primo piano del reparto, dove il detenuto stava causando disordini. Inaspettatamente, è stato colpito con una testata al volto, subendo ferite gravi che hanno richiesto cure immediate. Dopo le prime cure prestate sul posto, il Sovrintendente è stato trasportato d'urgenza presso il nosocomio cittadino, dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni per le lesioni riportate. La notizia ha destato grande preoccupazione tra i colleghi e il personale dell'istituto penitenziario.

Il segretario regionale aggiunto dell'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria (Uspp) Walter Campagna, ha espresso profonda preoccupazione per l'incidente e ha formulato gli auguri di pronta guarigione al collega coinvolto. Campagna ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza del personale penitenziario, chiedendo interventi immediati per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza all'interno dell'istituto. «Sono ormai divenuti troppi gli episodi di violenza che si susseguono nell'Istituto penitenziario di Catanzaro - scrive Campagna -, molti dei quali messi in atto da soggetti con gravi problemi psichiatrici che necessitano di cure e di strutture adeguate».