Secondo quanto trapelato l'uomo, originario di Lamezia Terme, si sarebbe tolto la vita in circostanze ancora poco chiare

Nella struttura carceraria di Rossano, un detenuto originario di Lamezia è stato trovato senza vita nella sua cella. Le circostanze esatte del grave atto sono ancora poco chiare, ma secondo quanto trapelato, il detenuto si sarebbe tolto la vita.

La procura di Castrovillari ha avviato un'indagine per fare luce sulla tragedia, e ha già sequestrato la salma dell'uomo. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni, ma si attendono ulteriori sviluppi dall'inchiesta in corso. La notizia ha suscitato grande preoccupazione e riflessione sulla condizione dei detenuti all'interno del sistema carcerario.