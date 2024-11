«È l'ennesima volta che incoscienti, con atti di vandalismo, causano danni alla vasca di Cerasara, in località Camporaso, nel comune di Roccabernarda. Un dispetto al Consorzio e soprattutto ai cittadini di Isola Capo Rizzuto che, a causa dei danneggiamenti alla valvola installata sulla condotta principale che che alimenta il Lago Sant'Anna, vedranno compromessa la fornitura idrica messa a disposizione dal Consorzio, principalmente per usi idropotabili». Lo rende noto il Consorzio di Bonifica della Calabria.

«Infatti - è scritto in una nota - si è ridotta l'erogazione dell'acqua creando enormi disservizi per cui si è reso necessario l'intervento straordinario dei tecnici dell'Ente. Il Consorzio, ha immediatamente provveduto a sporgere denuncia ai carabinieri e, vista la gravità dell'accaduto, anche ad informare direttamente il comandante provinciale col. Raffaele Giovinazzo che ringraziamo per la preziosa collaborazione e la continua attenzione.»

«I nostri tecnici - conclude il Consorzio - sono sempre pronti a intervenire per ripristinare il servizio ma, si auspica, ogni segnalazione che può aiutare le forze dell'ordine a trovare i responsabili in maniera rapida e puntuale. Da lunedì in questa area inizieranno controlli straordinari e misure di contrasto agli allacci abusivi».