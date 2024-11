A Crotone gli agenti di polizia penitenziaria stanno protestando da giorni rifiutando il pasto servito nella mensa di servizio. A rendere nota la notizia è Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo della polizia penitenziaria

Il personale della polizia penitenziaria in servizio a Crotone ha protestato nei giorni scorsi rifiutando il pasto servito nella mensa di servizio, a causa delle gravi difficoltà operative, derivanti dalla carenza di organico. Alla protesta ha aderito tutto il personale compreso quello non appartenente alla polizia penitenziaria. A rendere nota la notizia è Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo della polizia penitenziaria (Sappe).

"La segreteria generale del Sappe - è scritto in una nota esprime la massima solidarietà e condivisione verso l'iniziativa del personale di Crotone; iniziativa che giunge dopo tante segnalazioni fatte all'amministrazione centrale e soprattutto regionale, il cui immobilismo ci preoccupa per il futuro del buon andamento della struttura di Crotone e di tuttI gli istituti calabresi".