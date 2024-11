Nella mattinata di ieri i carabinieri della compagnia di Girifalco e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, Nas di Catanzaro, hanno svolto un servizio di controllo della mensa della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Girifalco - Cortale. I militari hanno constatato carenze igienico-sanitarie e la mancata corretta attuazione delle previste procedure “HACCP”, elevando sanzioni amministrative per tremila euro complessivi a carico della ditta che gestisce il servizio di fornitura pasti.

Il controllo ha rilevato anche la mancata revisione periodica di estintori del locale cucina, circostanza per la quale i militari hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria il dirigente di settore comunale responsabile per inosservanza degli obblighi del datore di lavoro. L’intervento, operato nello spirito di una sensibile attività di prevenzione, si è proposto di sostenere un servizio essenziale, specialmente per gli utenti più giovani.

l.c.