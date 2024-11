Nello specifico i sigilli sono stati apposti alle sale operatorie dei reparti di Chirurgia generale e di Ortopedia, dove è presente anche una sala di day surgery per oculistica

Su ordine della Procura della Repubblica di Cosenza, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza insieme ai militari del Nas stanno procedendo al sequestro preventivo, con facoltà d’uso condizionata, di sette sale operatorie dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza. Nello specifico i sigilli sono stati apposti alle sale operatorie dei reparti di Chirurgia Generale e di Ortopedia, dove è presente anche una sala di day surgery per oculistica.

Il provvedimento, disposto dal sostituto procuratore Donatella Donato, sotto la supervisione del Procuratore capo Mario Spagnuolo e del Procuratore aggiunto Marisa Manzini, scaturisce dagli accertamenti svolti dai militari che hanno eseguito approfondite ispezioni anche con l’ausilio del personale dello Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Catanzaro.

I risultati dei controlli hanno evidenziato una serie di carenze sotto il profilo igienico-sanitario con particolare riferimento a rischi di contaminazione derivanti dalla promiscuità nel ciclo sporco-pulito, dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di rifiuti speciali in aree non previste, nonché dal mancato rispetto dei parametri microclimatici e microbiologici previsti con la pressurizzazione delle sale operatorie.

Sono state altresì contestate violazioni in tema di sicurezza dell’ambiente di lavoro. Nel provvedimento di sequestro sono state indicate una serie di prescrizioni a cui è subordinata la facoltà d’uso, in caso contrario l’utilizzo delle sale operatorie è da ritenersi interdetto.

