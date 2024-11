Dai primi accertamenti medico legali effettuati sul corpo sarebbero emerse ferite da arma da fuoco al torace. Indagini in corso da parte dei carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel bagagliaio di una Opel con targa polacca parcheggiata in una strada sterrata limitrofa alla spiaggia in contrada Vascellero, a Cariati, nel cosentino. Il cadavere, avvolto in una coperta, al momento non è stato ancora identificato, mentre sono in corso accertamenti per risalire al proprietario dell'autovettura.

Emerse ferite da arma da fuoco

Dai primi accertamenti medico legali effettuati sul corpo dell'uomo sono emerse ferite da arma da fuoco al torace. A segnalare la presenza del cadavere un cittadino che passava per caso nella stradina sterrata che accede alla spiaggia. Indagini in corso da parte dei carabinieri. (Ansa)