Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe caduta accidentalmente mentre lavava le scale. La Procura di Cosenza ha disposto l’autopsia

Una donna di origine marocchina è stata trovata morta sulle scale condominiali tra il primo e il secondo piano di una palazzina a Cariati. La donna, Aadel Aicha, quarantenne, si occupava delle pulizie del condominio e secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri e dal medico legale giunti sul posto, sarebbe caduta accidentalmente mentre lavava le scale e, in seguito, sarebbe morta per le ferite riportate. La donna, che è divorziata e non ha parenti in Italia, è stata trovata riversa sulle scale da un condomino che ha subito chiamato il 118 ed i carabinieri. I medici che hanno tentato di rianimarla, ma non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Da un primo esame cadaverico sembra che la morte sia compatibile con le ferite riportate. Disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.