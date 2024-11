Chi rientra a Cariati da fuori regione deve comunicare data di arrivo e luogo di permanenza e, in più, deve attestare di essersi sottoposto a test molecolare o antigenico nelle 72 ore antecedenti, con esito negativo. Chi è in attesa del risultato o non intende sottoporsi a tampone, una volta arrivato a Cariati dovrà osservare la misura dell’isolamento fiduciario.

È quanto prescrive la nuova ordinanza sindacale, valida da oggi e fino a nuova comunicazione nel comune del Cosentino dichiarato zona rossa il 17 marzo scorso.

A darne notizia è lo stesso sindaco, Filomena Greco, sottolineando che le nuove disposizioni si sono rese necessarie visto il numero di contagi registrato sul territorio comunale, pari, alla data del 25 marzo a 81 casi positivi ed un totale di 144 persone in quarantena.

La data di arrivo, i dati anagrafici, il luogo di permanenza e la documentazione relativa ai tamponi dovrà essere preventivamente trasmessa all’indirizzo PEC protocollo.cariati@asmepec.it.