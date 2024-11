Accolto da familiari e da una delegazione del comitato che in questi mesi ha sostenuto la sua battaglia, Carlo è stato subito trasferito presso una clinica di Roma dove dovrà seguire un lungo e faticoso percorso riabilitativo

Carlo Iannuzzi è atterrato stamani all’aeroporto di Roma Fiumicino ed è stato subito trasferito nella clinica della capitale dove seguirà il lungo e faticoso percorso riabilitativo. A dare l’annuncio pochi minuti fa un post pubblicato sulla pagina Facebook ‘El Puente per Carlo’, il comitato che in questi mesi non si è risparmiato per raccogliere la cifra necessaria affinchè Carlo ricevesse le cure necessarie in Argentina.

Carlo è rientrato in Italia insieme con la madre e con il fratello Elio. Ad accoglierlo – si legge ancora - c’erano suo padre Pino e suo fratello Davide in compagnia di altri parenti e una delegazione del Comitato “El Puente per Carlo”.

Carlo Iannuzzi, ingegnere informatico di Roccella Ionica, qualche mese fa, è stato violentemente aggredito a Buenos Aires dopo essere stato derubato per strada. Immediata in Calabria è scattata la solidarietà, con incontri e collette, sostenute dal comitato il ‘El puente per Carlo’. Dopo alcuni delicati interventi chirurgici, fortunamente riusciti, oggi il giovane rientra finalmente in patria.