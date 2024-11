Il giovane calabrese, che era stato vittima di una violenta aggressione in Argentina, è stato sottoposto a un delicato intervento. La gioia dei componenti del comitato 'El puente per Carlo'

Carlo ce l'ha fatta, l'operazione di ricostruzione cranica è perfettamente riuscita. A renderlo noto è il comitato 'El puente per carlo' attraverso la pagina facebook. Il giovane di Roccella Jonica, ricoverato in Argentina dopo aver subito una violenta aggressione il 27 novembre scorso, è stato sottoposto, nel pomeriggio di ieri ad una delicata operazione chirurgica di ricostruzione cranica. 'Adesso seguiranno ore e giorni di controlli e osservazioni da parte dei medici' fanno sapere dal comitato, ma la strada che lo riporterà nella sua terra è cominciata. Intanto crescono le iniziative di solidarietà, sia in Italia che in Argentina a sostegno di Carlo Iannuzzi e del comitato.