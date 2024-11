Il commento di Carlo Tansi, geologo del Cnr: ‘Fossimo stati in Giappone, non ci saremmo neanche svegliati’

“Se le case fossero a norma non ci sarebbero problemi e un sisma di magnitudo 4,4 come quello di ieri 28 dicembre a Cosenza non farebbe neanche paura – ha dichiarato il geologo del Cnr Carlo Tansi – il problema è che il patrimonio edilizio dell’Italia, e della Calabria in particolare, non è stato costruito nel rispetto della normativa antisismica. Se fossimo stati in Giappone, non solo non ci saremmo neppure svegliati, ma non staremmo neanche a parlare di questa scossa”.



“Il Sud è terra di abusi edilizi – ha aggiunto – e solo quando ci si trova di fronte ad una tragedia incombente o presente ci si ricorda della prevenzione. Un male di tutto il paese, quello della mancata prevenzione – conclude Tansi – che ci condanna a subire tragedia continue come le ultime dell’Aquila e dell’Emilia Romagna”.