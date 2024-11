La marineria di Schiavonea chiede impegni all’amministratore sui sostegni finanziari per l'acquisto del gasolio. Sul posto anche la senatrice Rosa Abate

Presidio dei pescatori della marineria di Schiavonea nei pressi dell’Autorità portuale dove si sta tenendo la conferenza regionale sulla pesca. Si sono posizionati all’ingresso in attesa che arrivasse l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo.

Al suo arrivo è stato circondato dai pescatori che da giorni sono in stato di agitazione a causa del caro gasolio. E rimarranno con le barche ferme fino a quando non riceveranno i sostegni finanziari per l’acquisto del carburante dal Governo.

Sul posto anche la Senatrice Rosa Abate che è vicina alla marineria ed ha espresso la più assoluta solidarietà. L’Assessore Gallo, a tal riguardo, non ha potuto assumere impegni poiché la procedura segue un iter burocratico relativo ai fondi europei.

Dopo una interlocuzione con Giacomo Giovinazzo, del dipartimento “Agricoltura” della Regione Calabria, l’assessore Gallo ha garantito la rappresentanza della marineria di Schiavonea affermando che già lunedì prossimo porterà in Giunta la questione al fine di addivenire a una soluzione.