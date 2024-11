Per l'europarlamentare pentastellata la struttura violata «sarà un autentico simbolo di resistenza e speranza per l'intero Sud Italia»

«Esprimo la mia piena solidarietà all'associazione Valentia e al presidente Anthony Lo Bianco. Il vile attacco contro la futura Casa della Legalità Piersanti Mattarella è un insulto diretto a chiunque creda nei valori della giustizia e della legalità». È quanto scrive in una nota l'europarlamentare Laura Ferrara, dopo aver appreso della devastazione dello stabile assegnato dall’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (Anbsc) all’associazione “Valentia”.

«Gli autori di questo gesto spregevole - continua Ferrara - hanno voluto dimostrare la propria forza criminale, cercando di minare le basi di un progetto sociale ancora prima che diventi realtà. L'arroganza e la violenza esplicita di questo atto non possono essere ignorate. Si tratta di un tentativo non solo di danneggiare un progetto specifico, ma di intaccare l'intero tessuto morale e civico che supporta la lotta contro la criminalità organizzata. La Casa della Legalità Piersanti Mattarella sarà un autentico simbolo di resistenza e speranza per l'intero Sud Italia, dimostrando che la giustizia e la legalità prevarranno sempre sulla mafia».