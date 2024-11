I carabinieri arrestato un commerciante di bombole di gas. Recuperate anche diverse cartucce

Un 40enne di Casali del Manco, A.S., è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pedace, guidata dal luogotenente Riccardo Lupinacci, al termine di un controllo condotto con l’ausilio di Akim, unità cinofila dello squadrone eliportato cacciatori di Vibo Valentia. L’uomo, commerciante porta a porta di bombole di gas, è stato sottoposto ad una prima perquisizione del proprio magazzino ubicato in località Trenta, con esito negativo, poi ad un controllo dell’abitazione, nella frazione di Casole Bruzio, dove i militari hanno rinvenuto una busta di cellophane contenente un panetto di hashish di circa 80 grammi.

Recuperate anche diverse cartucce

Il fiuto del pastore tedesco, ha consentito ai carabinieri di recuperare anche numerosi oggetti utili al confezionamento della droga, su cui sono state individuate anche tracce di cocaina. Inoltre, in un doppio fondo di un armadio guardaroba a muro, sono stati rinvenuti oltre mezzo chilo di cocaina, accuratamente confezionata sottovuoto, ed una scatola da scarpe contenente denaro contante per alcune decine di migliaia di euro. Trovata infine anche una cartuccera con 35 colpi calibro 7,62 traccianti, utilizzabili per diverse tipologie di armi da guerra come AK-47 Kalashnikov e MG 42/59.

Tutto il materiale sottoposto a sequestro

Nel complesso si è proceduto al sequestro di 556 grammi di cocaina purissima per un valore al dettaglio di circa 75 mila euro; 78 grammi di hashish; 44.550 euro in banconote da 100, 50 e 20 euro, probabile provento della pregressa attività di spaccio degli stupefacenti; materiale impregnato di entrambe le tipologie di sostanza stupefacente ed utilizzato per il confezionamento in dosi, tra cui un bilancino, una macchinetta per il confezionamento sottovuoto, diverse posate da cucina, buste e cartine; 35 munizioni da guerra. L’uomo è finito in carcere.