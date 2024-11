Il procuratore di Castrovillari accelera le procedure per arrivare alla riesumazione del corpo dell'ex giocatore del Cosenza

Il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Eugenio Facciolla, accelera le procedure di riesumazione del corpo di Denis Bergamini, depositando egli stesso la richiesta di incidente probatorio al Gip.

Come si ricorderà, nelle scorse settimane le operazioni di riesumazione erano slittate poiché il legale di Isabella Internò aveva preannunciato la presentazione di un’istanza di incidente probatorio, ancora non pervenuta sulla scrivania del giudice per le indagini preliminari.





E’ stata allora la stessa procura ad avanzare la richiesta per accorciare i tempi. Se il giudice per le indagini preliminari dovesse acconsentire, sarà convocata una udienza per la nomina dei periti incaricati di assistere alla riesumazione del cadavere dell’ex giocatore del Cosenza ed ai successivi esami, non ripetibili, ma validi come prova da esibire nel corso dell'eventuale processo.

Salvatore Bruno