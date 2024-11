I ricordi del frate ultrà che celebrò i funerali del giovane calciatore del Cosenza

La verità sulla morte di Donato Bergamini non è mai stata così vicina. Nel giro di qualche giorno il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla avrà sulla sua scrivania l’esito degli esami clinici effettuati sul corpo del giocatore del Cosenza, riesumato nello scorso mese di luglio. Ma alcune indiscrezioni giornalistiche anticipano i risultati: Bergamini sarebbe stato ucciso, soffocato. Dopo 28 anni dunque, potrebbe aprirsi un processo a carico di Isabella Internò e Raffaele Pisano. L’autopsia infatti, smonta alla base la tesi del suicidio sempre sostenuta dai due indagati, alla quale però, in molti fin dall’inizio, non hanno creduto, come ammesso anche da Fedele Bisceglia.

Salvatore Bruno