Il caso Calabria Etica diventa oggetto di un servizio della nota trasmissione di La 7 ‘Piazza Pulita’ ma per l’ex presidente della Fondazione tante sarebbero le inesattezze e le faziosità.

«Lei ha fatto più assunzioni di Marchionne». E’ diventato questo il leit motiv inerente il servizio mandato in onda dalla nota trasmissione di La Sette ‘Piazza Pulita’ in cui il giornalista Antonino Monteleone si è recato in visita ad alcuni uffici della fondazione Calabria Etica e ha poi intervistato o, meglio, incalzato, l’ex presidente Pasqualino Ruberto. Dal servizio si evince che nel solo 2014 la fondazione avrebbe chiuso 700 assunzioni con fondi europei ma che, allo stato attuale, diversi uffici sarebbero vuoti. Nello speech Ruberto viene definito come ‘l’uomo della provvidenza’ e si fa riferimento anche alla concomitanza con le elezioni comunali e regionali.



Immediata la replica dell’ex presidente che, dopo avere criticato il montaggio del servizio, ha voluto specificare che l'indagine in corso della Procura non atterrebbe la spesa dei fondi comunitari e che la rimozione dalla presidenza della fondazione non sarebbe avvenuta per i fatti contestati, ma per procedura di spoil system. Non si tratterebbe poi di assunzioni, ma di contratti a progetto. Per Ruberto il montaggio e la presentazione del servizio sarebbero stati, insomma, faziosi tanto da volersi tutelare nelle sedi opportune.



Intanto, la campagna elettorale lametina, in cui Ruberto è candidato a sindaco, procede e l’ex leader di Calabria Etica ha fatto del caso una sorta di suo cavallo di battaglia tanto da ripetere in ogni possibile occasione che se avesse potuto avrebbe proceduto a dare più posti di lavoro.