Blitz dei carabinieri. In manette due uomini accusati di essere coinvolti nella sparizione di un 31enne

Cosenza - Due fermi dei carabinieri a Cosenza per un caso di lupara bianca. Adolfo Foggetti, 29 anni, e Maurinzio Rango, 38 anni, sono finiti in manette perché ritenuti coinvolti nella sparizione di Luca Bruni, 31 anni, scomparso il 3 gennaio del 2012. Le richieste di custodia cautelare in carcere sono state richieste dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. La vicenda vede coinvolte altre due persone: Franco Bruzzese, 47 anni, in carcere per altri reati, e Daniele Lamanna, 40 anni, attualmente latitante. I reati contestati a vario titolo dalla Dda ai quattro indagati sono concorso in omicidio, porto e detenzione di armi e occultamento di cadavere con l’aggravante del metodo mafioso.