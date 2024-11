Si va in aula il 29 gennaio prossimo. La decisione del Gup di Salerno potrebbe influenzare l'esito del ricorso depositato in Cassazione per evitare il trasferimento del magistrato a Potenza

È in calendario il 29 gennaio prossimo l'udienza preliminare davanti al giudice del tribunale di Salerno chiamato per competenza a decidere sul rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla, indagato per atti contrari ai doveri d'ufficio.



Il legale del magistrato, Antonio Zecca, ha chiesto il proscioglimento. L'esito potrebbe essere determinante per evitare lo spostamento di Facciolla a Potenza, deciso dal Csm su proposta del Ministro della Giustizio Alfonso Bonafede.

Il ministro ha firmato per il trasferimento

Il guardasigilli, a tempo di record, ha già firmato, il 12 dicembre scorso, anche il decreto di trasferimento nel capoluogo lucano, dove Facciolla dovrebbe assumere le funzioni di giudice civile.



Il provvedimento però, è congelato perché impugnato davanti la suprema Corte di Cassazione. La decadenza delle accuse o l'eventuale rinvio a processo, potrebbe quindi influenzare, in un senso o nell'altro, la decisione degli Ermellini.