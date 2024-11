È in corso l'atto finale del processo che vede imputato l'ex governatore della Calabria. Il procuratore generale chiede il rigetto dei ricorsi, le difese l'annullamento della sentenza. E spunta l'ipotesi prescrizione

ll procuratore generale della Cassazione ha chiesto, pochi minuti fa, il rigetto di tutti i ricorsi degli imputati del processo Fallara, il cui ultimo atto si sta celebrando proprio in queste ore davanti alla Suprema Corte di Roma.

Se i giudici dovessero accogliere le richieste dell'accusa, per l'ex governatore Giuseppe Scopelliti, condannato in Appello a cinque anni di reclusione per abuso d'ufficio e falso, si aprirebbe il baratro verso una condanna definitiva e, dunque, la carcerazione. Sorte diverse per i revisori dei conti che hanno rimediato in Appello condanne per due anni e 4 mesi ciascuno e dunque, in caso di condanna, potranno accedere a misure alternative. La sentenza è attesa in serata. In caso di annullamento con rinvio, tuttavia, si aprirebbe l’ipotesi della prescrizione, strada che i revisori stanno tentando di percorrere già oggi.