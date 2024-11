A lanciarla l'ex sindaco di Lamezia Terme Gianni Speranza. «Occasione per il servizio pubblico»

L'exe sindaco di Lamezia Gianni Speranza ha lanciato una petizione online sulla piattaforma charge.org per chiedere alla Rai di mandare in onda la fiction sull'esperienza di Riace e del sindaco Mimmo Lucano. «L'esperienza amministrativa di Riace guidata da Mimmo Lucano - sostiene Speranza - ha rappresentato in questi anni una bella immagine della Calabria e dell'Italia positiva, capace di guardare al futuro, che ha fatto davvero dell'accoglienza e dell'integrazione occasioni di crescita culturale, civile, economica.

Senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria, che siamo certi sarà chiarita, chiediamo alla Rai di trasmettere nei prossimi mesi la fiction già realizzata su Mimmo Lucano e sull'esperienza di Riace. E' l'occasione per la tv pubblica di valorizzare e far conoscere la Calabria che crede nella solidarietà, nel cambiamento e lo pratica con i fatti».