Lo ha deciso il gup del Tribunale di Reggio Calabria

Reggio Calabria – Obbligo di dimora per Chiara Rizzo. Lo ha deciso oggi il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, Adriana Trapani. La moglie di Amedeo Matacena potrà lasciare i domiciliari ma non il luogo conconrdato per il rispetto della misura cautelare disposta dal gup. Chiara Rizzo è imputata nel processo, che si tiene con rito abbreviato, scaturito dall’inchiesta della Procura di Reggio e della Dia sulla latitanza dell’ex parlamentare del Pdl che attualmente si trova negli Emirati Arabi.