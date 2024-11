Il nostro viaggio nell'ospedale dove, nei giorni scorsi, per via dei locali troppo piccoli, alcune bare sono state collocate nei corridoi

Siamo andati nell’ospedale di Serra San Bruno, all’indomani del caso scoppiato per le condizioni della sala mortuaria troppo piccola per contenere le bare, alcune delle quali sistemate a terra nel corridoio.

Nei locali della sala mourge la situazione è ritornata normale, nessuna salma nell’obitorio, ma il personale ha confermato che non è la prima volta che si creano emergenze di questo tipo. Nelle stesse ore erano presenti 5 bare anziché le 3 che i locali possono accogliere, da qui le proteste dei famigliari – confermate dal personale intervistato – in uno con gli appelli che la direzione sanitaria dell’ospedale da tempo rivolge all’Asp per avere spazi più adeguati.