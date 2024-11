Continua a far discutere la situazione di stallo in cui versa la Sea Watch, la nave della ong tedesca che ha recuperato in mare 42 migranti e ora ferma davanti al porto di Lampedusa. L’ultimo appello arriva da Antonio Marziale, garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria che in una nota stampa afferma: «Se la situazione non si sblocca, sono disposto a venire prendere i tre minori a bordo della nave di persona. Gli daremo ospitalità a Reggio Calabra, ne ho già parlato con il sindaco del Comune. Mi appello al Capo dello Stato e al Prefetto affinché quei minori vengano fatti scendere e sono pronto a presentare un esposto all'Onu per violazione delle convenzioni internazionali».

«Ricordo - ha aggiunto Marziale - che la convenzione internazionale sui diritti dei bambini è stata firmata anche dall'Italia. Secondo quest'ultima, i minori hanno diritto di cittadinanza in ogni angolo del mondo. Ritengo grave il fatto che si stia violando la convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e nessuno ne parli».

LEGGI ANCHE:

Sea Watch, notte davanti al porto di Lampedusa. Salvini: «Niente sbarco»

Sea Watch, l’invito dalla Calabria: «Il comandante Carola venga ad Acquaformosa»

Migranti, la Sea Watch 3 forza il blocco della guardia di finanza

Migranti, il capitano di Sea Watch: «Forzo il blocco. Vite umane al primo posto»