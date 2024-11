Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza, getta acqua sul fuoco, sgombra il campo da ipotetici nuovi assetti a Palazzo dei Bruzi e ribadisce un sostegno convinto all’amministrazione Caruso. «Siamo con Franz senza se e senza ma - dice in esclusiva ai nostri microfoni – e lo è anche il Partito Democratico in ogni sua componente. La maggioranza è granitica, preferisce fatti e proposte alle proteste».

Le polemiche che nei giorni scorsi hanno investito il primo cittadino sono respinte dall’esponente democrat, che ribadisce anche un ulteriore aspetto: «La riapertura di via Roma era nel programma elettorale e i cosentini sapevano benissimo che sarebbe stato il primo atto. Così è stato». Il riferimento è alla manifestazione che Massimo Ciglio, dirigente scolastico dell’istituto “Plastina-Pizzuti” di Cosenza, ha organizzato col supporto di genitori e alunni per protestare contro lo smantellamento della piazza nella riorganizzazione del traffico cittadino. Ne è nato un botta e risposta tra ds e sindaco che catalizzato l’attenzione della politica, talvolta anche con dichiarazioni a sorpresa.

Mazzuca, la sua posizione riguardo al battage mediatico che si è scatenato qual è?

«Qualcuno è stato molto abile a spostare l’attenzione sulla dichiarazione del sindaco rispetto a quanto avvenuto. Un dirigente, se decide di protestare e coinvolgere la comunità scolastica dovrebbe farlo nei modi più civili possibili. Soprattutto perché è compito della scuola non solo istruire, ma anche formare ed educare i bambini quali futuri cittadini attraverso un percorso che li avvii ai valori del civismo. Offendere le persone, è ovvio, non rientra in questo percorso. Un abuso, il suo, che fa riflettere…».

