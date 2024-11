I carabinieri della Compagnia di Cassano all’Ionio hanno tratto in arresto P.S., trentaquattrenne del luogo, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è avvenuto poco prima delle ore 13:00 del 22 agosto, quando l’uomo è stato notato da un equipaggio dell’aliquota radiomobile mentre era intento nella chiusura di un circolo ricreativo ubicato in Corso Laura Serra, nella frazione Lauropoli. Sottoposto a controllo, il trentaquattrenne ha iniziato a manifestare segni di nervosismo che hanno indotto i militari a procedere con una immediata perquisizione della sua auto. Durante il controllo, all’interno di un pacchetto di sigarette posizionato al di sotto del tappetino in corrispondenza del sedile posteriore lato destro, sono stati trovati 14 involucri in cellophane, tutti debitamente termosigillati, contenenti cocaina per un peso complessivo di quasi 10 grammi.

La perquisizione, estesa anche all’abitazione del soggetto, ha consentito di rinvenire altresì, all’interno di una cassaforte, la somma contante di 3.550 euro nonché una pistola scacciacani con tappo modificato.

L’autorità giudiziaria ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari dell’uomo in attesa della celebrazione del rito direttissimo.