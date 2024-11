Sono circa 7.300 i metri quadri di suolo demaniale marittimo occupato abusivamente e 12 le persone denunciate. E' il bilancio delle attività nell'ambito della tutela e del controllo degli usi pubblici del mare svolte dalla Guardia costiera di Corigliano Rossano-ufficio marittimo di Trebisacce, in collaborazione con personale tecnico del Comune, lungo il litorale di Cassano allo Ionio.

Il monitoraggio ha permesso di individuare la realizzazione abusiva di diverse opere edilizie e di innovazioni in carenza del titolo concessorio. L'attività posta in essere dalla Guardia costiera, consistente e comunicata alla Procura della Repubblica di Castrovillari, consentirà altresì alle competenti autorità di poter intimare ai trasgressori l'esborso di indennizzi dovuti all'erario dello Stato in ragione dell'occupazione illecita posta in essere.