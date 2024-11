Durante la perquisizione domiciliare sono stato trovati 213 grammi di hashish, 700 grammi di marijuana, 1000 euro in banconote e anche un caricatore per pistola con 6 cartucce

Aveva in casa poco meno di un chilogrammo di sostanza stupefacente tra marijuana e hascisc. I carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio hanno arrestato Giuseppe Rizzo, di 33 anni, del posto, noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di una perquisizione nell'abitazione del trentatreenne, hanno trovato 213 grammi di hashish suddivisi in panetti e quasi 700 grammi di marijuana custodita in una busta sigillata di cellophane. Trovati anche più di 1000 euro in banconote, un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Durante il controllo è stato trovato anche un caricatore per pistola con 6 cartucce.