Ruspe in azione a Cassano per la demolizione di un fabbricato abusivo pericolante e in precarie condizioni igienico sanitarie. I cingolati si sono messi in moto questa mattina alla presenza delle forze dell’ordine, del personale comunale e del sindaco Gianni Papasso che ha ribadito come questa vicenda amministrativa risalisse «già al lontano novembre del 1998 quando venne emessa la prima ordinanza di demolizione mai eseguita inspiegabilmente senza motivo».

«Da allora, continua Papasso, si sono susseguiti ben 18 passaggi burocratici, tutti documentati, e culminati con la demolizione. Dopo gli abusi sanati nei mesi scorsi in altre aree del Comune andiamo avanti su questa strada di legalità e tutela della cosa pubblica. Ringrazio per l’impegno profuso l'ufficio tecnico, l’urbanistica, la Polizia locale e l’impresa esecutrice».