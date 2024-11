La salma del 18enne Akrem Ayari sarà invece trasferita in Marocco, suo Pese d'origine. Intanto all'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui tre corpi

Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta domani a Cassano allo Ionio in occasione del funerale di due dei tre giovani - Eleonora Recchia, di 21 anni, Michela Praino, di 20, e Acrem Ajari, di 18 - morti sabato scorso in un incidente stradale. Lo ha deciso il sindaco di Cassano Gianni Papasso rimarcando la volontà di «partecipare al dolore dei familiari, anche in forma pubblica ed istituzionale al fine di dimostrare la vicinanza a tutti i parenti e amici delle vittime».

Per domani sono in programma i funerali delle due ragazze mentre la salma di Akrem Ayari sarà trasferita nel suo paese di origine, il Marocco. Alle 16,30 nella chiesa di San Francesco a Castrovillari si svolgeranno i funerali di Eleonora Recchia, mentre alle 18,30, nella chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, a Lauropoli, quello di Michela Praino. Entrambi i riti saranno officiati dal vescovo della diocesi di Cassano, monsignor Francesco Savino.

Papasso ha invitato «tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune» e, infine, ha invitato i gestori delle attività commerciali «a sospendere le rispettive attività dalle ore 18 fino alla conclusione della celebrazione dei funerali».

Intanto è in corso, nell'obitorio dell'ospedale di Rossano, l'esame autoptico sui corpi dei tre giovani disposto dalla Procura di Castrovillari.