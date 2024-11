Il primo cittadino Franco Papasso in una lettera indirizzata al prefetto di Cosenza richiede rinforzi per meglio controllare il territorio

Preoccupato per la crescita dei contagi da Covid-19 sul territorio comunale, il sindaco della Città di Cassano Ionio, Franco Papasso, in una lettera indirizzata al prefetto di Cosenza, ha richiesto l’intervento dell’Esercito Italiano per attività di controllo del territorio.

«Negli ultimi giorni - ha scritto il primo cittadino - si registra un trend in crescita dei contagi che sta destando molta preoccupazione. L’amministrazione comunale ogni giorno riceve segnalazioni sul mancato rispetto della normativa anti-contagio e nonostante gli sforzi profusi dalla Polizia Locale, di concerto con le altre forze dell’ordine, in particolare con la Tenenza dei Carabinieri di Cassano All’Ionio e la Guardia di Finanza Gruppo di Sibari, non si riesce a porre in essere attività di controllo capillare».

È necessario intervenire, secondo Papasso, « per non vanificare i sacrifici che la stragrande maggioranza della popolazione sta compiendo con rispetto, correttezza e senso civico. Bisogna evitare che l’irresponsabilità possa gravemente mettere a rischio i tanti cittadini che rispettano le regole».