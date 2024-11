I carabinieri della compagnia di Cosenza e della stazione di Castrolibero sono sulle tracce dei malviventi che alle prime luci dell’alba, utilizzando come ariete un’auto rubata, hanno sfondato la saracinesca del Daily bar tabacchi, ad Andreotta di Castrolibero, dandosi poi alla fuga per il sopraggiungere dei militari, senza riuscire a portare a termine il furto.

Visionate le immagini della videosorveglianza

Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’assalto. Il gruppo, composto da quattro persone, ha lanciato a forte velocità in retromarcia, una Fiat Stilo Station Wagon contro la vetrina del bar, facendo scattare l’allarme. In pochi minuti i carabinieri sono arrivati a sirene spiegate. I ladri hanno allora rinunciato al colpo ed hanno poi abbandonato il veicolo nella vicina via Thurium. Per i rilievi sul posto è giunta anche una unità della scientifica per raccogliere eventuali tracce di Dna che possano consentire l’identificazione dei responsabili.