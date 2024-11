I militari dell'arma, nel corso di un altro intervento, hanno bloccato un ragazzo accusato di furto

Un ragazzo di 28 anni residente a Castrolibero è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rende per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita anche con l’ausilio di unità cinofile, i militari hanno rinvenuto un involucro contenente trenta grammi di cocaina del quale il giovane aveva provato a disfarsi lanciandolo dalla finestra. Scoperti anche cinque bilancini di precisione. L’uomo è stato posto ai domiciliari.

Entra in casa e ruba contanti e gioielli

Inoltre, nel corso di un altro intervento, i carabinieri di Montalto Uffugo hanno denunciato per furto un 23enne di Spezzano della Sila. Il ragazzo si è presentato nell’abitazione di un 55enne di Montalto e, approfittando della sola presenza in casa della giovane figlia dell’uomo, si è qualificato come agente assicurativo del padre. Con questa scusa si è introdotto nella camera da letto padronale, impossessandosi di monili in oro e 500 euro in contanti.