Solidarietà e vicinanza dalla comunità del Pollino. Avviate le indagini dei carabinieri

Presa di mira la sede Agesci di Castrovillari. Qualcuno ha appiccato un incendio al portone di ingresso della sede del gruppo scout. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all’interno.

L’episodio ha colpito la comunità. In tanti si sono recati in via Sibari, dove è ubicata la sede Agesci, per esprimere vicinanza e solidarietà agli scout. Sul posto i carabinieri della locale compagnia. Avviate le indagini per identificare i responsabili dell'intimidazione.