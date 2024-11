Detto, fatto. Il controllo per stanare allacci abusivi sulla condotta dell’acqua pubblica a Castrovillari è ormai realtà. Sono stati affidati al Comando di Polizia Municipale i monitoraggi sul territorio con uno sguardo particolare alla zona rurale di contrada Vigne. I vigili urbani effettueranno controlli quotidiani sull’utilizzo o impropri allacciamenti di acqua che hanno già registrato sanzioni amministrative e denunce penali.

L’assessore ai lavori pubblici, Nino La Falce, ha spiegato che l’azione di controllo « è finalizzata a far rispettare quelle regole, fondamentali per assicurare la funzione di pubblica utilità dell’acqua che non può fare a meno, pure, dell’attento, civico e rispettoso senso di responsabilità da parte di tutti».

Proprio le zone rurali sono quelle che maggiormente soffrono della mancanza di acqua nei mesi estivi a causa delle continue chiusure serali alle quali il comune è costretto per aiutare i serbatoi a mantenere un livello di acqua sufficiente a garantire i livelli di richiesta delle necessità dei cittadini durante il giorno. Penuria di acqua «causata – ha aggiunto l’assessore La Falce - da un uso non sempre corretto del prezioso liquido potabile immesso in rete; questo ha spinto ad adottare i provvedimenti necessari e ad avviare tale fase che punta a prevenire nonché a frenare disattenzioni, superficialismo o arbitrari prelevamenti».